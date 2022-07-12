全台最大海砂屋、台北市延壽國宅都更案的「最後一塊拼圖」延壽J區，今正式啟動拆除，台北市長柯文哲致詞時表示，過去都更會失敗最大主因在於「政府躲起來」，任由民間自行協調致最終破局，因此台北市政府建立公開透明、市府審議委員會仲裁決議等SOP，使「台北市已無釘子戶」。

延壽J區基地面積約3035坪，重建前為７層RC建物社區，原住戶共有336戶，於民國84年經鑑定為海砂屋。中華工程於民國2012年開始推動都更，經過長期溝通協調，原本仍有5戶不願意參加，經市府介入協調後終於全數通過，並於12日正式進行拆除。

柯文哲指出，過去都更失敗最大主因在於「政府躲起來」，任由民間自行協調致最終破局，政府訂定SOP，出面進行協調仲裁，才可使都更得以順利進行。柯文哲強調，北市府於協調過程均公開透明、錄音錄影並上網直播，後續若仍有爭議，市府則有審議委員會可以作出仲裁，透過此制度可解決相關問題，使「台北市已無釘子戶」

柯文哲另表示從2019年起，民眾自行申請的大型都更案有8件，有4件已解決；4件進行中，台北市政府將持續協助，也期盼透過公私協力、政府勇敢承擔責任，推動台北市都更繼續往前走。