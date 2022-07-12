本年度北部地區萬安演習即將於7月25日下午1時30分至2時，實施 30 分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通管制及戰災搶救演練；淡水警分局呼籲，民眾在萬安演習警報發放後，人、車應立即接受警察及民防人員指導，進行防空疏散避難，若拒絕將依民防法第21、25條規定，裁處 3 萬元以上至15 萬元以下罰鍰，切勿以身試法。

為收演習最大效益，淡水警分局於今(12)日邀請轄內各機關學校及商號，召開萬安演習協調會，除要求各單位務必配合各項管制措施外，也拜託機關單位利用跑馬燈及網站等加強宣導，為的不僅是這演習半小時的順遂，而是民眾能建立居安思危的觀念，多一分準備，少一分災害。

淡水警分局表示，民眾在萬安演習警報發放後，人、車應立即接受警察及民防人員指導，進行防空疏散避難，居家者應緊閉門窗及室內燈源，避免人員進出，惟機場、港口之飛機、船舶、鐵路、高速鐵、公路及捷運車輛，均照常起降、靠離與行駛。

淡水警分局呼籲，民眾在演習期間切勿以身試法，若拒絕軍、警以及民防人員指揮，將依民防法第21、25條規定，裁處 3 萬元以上至15 萬元以下罰鍰。