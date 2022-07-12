民進黨選對會10日拍板徵召交通部前部長林佳龍出戰新北市長，挑戰有著高民調的現任市長侯友宜。林佳龍表示，他從跨域治理、數位治理的思維出發，聚焦以台北為中心的首都圈治理研究，希望能夠帶動首都生活圏的整體升級，「我的價值理想，執著甚至頑固，戰場在哪，我就在哪！」然而一份最新的網路民調卻顯示，林佳龍的支持度卻遠遠落後侯友宜。

入口網站《Yahoo新聞》民調今（12日）起以「 你看好誰能當選新北市長」為題進行網路投票，本次投票共有「你看好誰能當選新北市長」、「你認為近年來新北市發展如何」與「你認為未來新北市需要加強發展的方向為何（複選）」三題，投票時間將從今日統計至16日，而截至今日下午4點，已有超過6千人參與投票。

在問題一「你看好誰能當選新北市長」，現任市長侯友宜得到了80.4%的超高支持度，大勝林佳龍的11.3%與立委蔡壁如的5%；在問題二「你認為近年來新北市發展如何」，有83.1%的網友認為好（51.4%不錯，31.7%非常好）；而在問題三「你認為未來新北市需要加強發展的方向為何（複選）」，「警政治安」以35%位居第一，「交通建設」與「經濟發展」則分別以34.7%、23.4%名列第二和第三。