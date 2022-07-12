中油公司與高雄市立林園高中簽訂產學合作計畫，3年前畢業的楊玉培，目前就讀於中山大學海洋科學系，他近日申請並得到中油大專生暑期實習計畫，將於今年暑假開始連2年實習，畢業後將進用為中油公司苗栗探採研究所正式工程師，成為中油班當中的第一位。

目前就讀中山大學海洋科學系的楊玉培，3年前畢業於林園高中化學科學班，在校成績相當優秀，大一大二班排都是前3分之1，近期申請上中油大專生暑期實習計畫，不僅有10萬元獎學金，從這個暑假開始實習2年，通過考核畢業後就能進到中油苗栗探採研究所正式工程師，可謂畢業即就業。

由於中油公司員工陸續退休，透過產學合作，培訓年輕學子投入本地產業，未來在轉型過程中，有更新一代青年加入，其實中油班每屆畢業生，都會有10多位學生到中油工作擔任基層人員，不過楊玉培就是首位錄取暑期實習拿到10萬獎學金，並且發揮所學擔任再研發單位，起薪比起一般新鮮人高上不少，未來還可逐步調薪。

「現在的同學可能就是我未來的同事！」，中油石化事業部執行長陳國棟今到林園高中參加培育記者會時說，林園高中中油班畢業學生是公司人才主要來源，到中油工作後表現也都相當優秀，是成功的產學合作案。

立委林岱樺說，既然國營事業有在地取才需求，因此就結合學校培訓人才，最難能可貴的是到大學端還給學生一個機會，只要有興趣加入中油，透過實習和獎學金，最後到中油工作，也感謝學校團隊和中油班導師持續和畢業生聯繫，鼓勵有機會就爭取，對中油和學生來說都是好事。