新竹市政府升級YouBike 2.0計畫，首波7站12日正式上路，最受矚目的是配合市立棒球場開賽，除增加棒球場站車輛，新設民富國小站也正式啟用。（陳育賢攝）

新竹市政府啟動公共自行車升級YouBike 2.0計畫，除既有50站採共站營運，今年也增設20處全新站點，採3階段啟用，首波7站12日正式上路，最受矚目的是配合市立棒球場開賽，除增加棒球場站車輛，新設民富國小站也正式啟用，提供球迷便利的交通服務。

代理市長陳章賢表示，新竹市既有1.0系統有50站，加上增設20處全新站點，今年底全市將達70站，明年再增30站，另加上園區15站等，全市累計將達119站，站點數拓增到1倍以上，密度更高、市民使用更方便。

他指出，此次的YouBike 2.0設站更為方便，不必再開挖路面，降低影響，今年可增加20處全新站點，將分3階段啟用，第1階段共7站，設置校園周邊；第2階段設置賣場、機關共5站，預計8月營運；第3階段設置觀光休閒景點共8處，預計9月底前啟用。

棒球迷最關心的棒球場旁原本已有1站點，配合新竹市立棒球場22日職棒開幕賽事，再增設1站民富國小站，大幅增加車輛數，方便市民騎乘YouBike至球場看球，也歡迎國人到訪新竹看球賽、吃美食。

交通處長倪茂榮指出，竹市YouBike從2016年5月起營運，獲得市民好評，截至今年6月累積突破700萬使用人次，足見民眾對於使用YouBike的習慣愈來愈高，目前全市共計54站，車輛數新增360台，共計1525台。

他說，全新YouBike 2.0擁6大特色，包括手機APP就可註冊會員，不必再到現場機台申請，既有會員無需重新註冊，費率與1.0相同；全面升級為智慧車體，刷卡系統轉移到車體，可使用悠遊卡、一卡通、手機掃碼等多元方式租借。

操作更直覺省力，座墊高度調整更容易；調整鎖車方式，免保管鑰匙，靠卡、手機就可輕鬆解鎖；隱藏式車鈴更美觀；建站無須再申請台電電力，免挖路、免拉線，零星地點也能建置。

交通處說明，第1階段新設7站點，以校園周邊為主，包含建功高中、世界高中、新竹中學、育賢國中、新科國中、竹蓮國小及民富國小，並完成既有50站點共站。