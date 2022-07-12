潘男與小弟們所用斧頭、爪刀、菜刀。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

吳女當時以為警察要抓她，所以跳到隔壁透天逃離，沒想到摔傷腳被捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄日前某旅館門口旁發生糾紛，警方獲報前來處理，旅館內30歲吳女因是毒品通緝犯，以為警察是要抓她，從窗外跳到隔壁透天樓頂，不料著地失誤受傷遭捕。事後警方覺有蹊蹺，調閱監視器發現，原來是不久前發生數人暴力衝突，1人還遭刀刺傷，但隨即鳥獸散。警方循線追查，將涉案人全數逮捕，並查獲刀斧，全案依妨害秩序罪、殺人罪移送高雄地檢署偵辦。

回顧當時，吳女近期住在文武二街某旅館，現任男友23歲張男5日上午9時許去旅館找她，正好撞見與吳女有金錢糾紛的前男友27歲蘇男與其友人李男，3人隨即爆發口角衝突，後來張男被蘇男打傷，張男離開旅館後馬上找「大哥」潘男求助，潘男一聽火大，馬上叫小弟洪男、謝男一起為張男報仇。

「大哥」潘男手持斧頭、洪男拿著菜刀、謝男手握爪刀朝旅館前進，雙方見面就爆發肢體衝突，謝男手握爪刀，直接向李男行刺，造成李男右腋刺傷，民眾見狀報警，雙方得知警察即將到場，隨即鳥獸散。

「快逃！」張男得知警察到來，吩咐吳女趕緊離開，吳女從窗戶跳到隔壁透天樓頂，但落地失誤不慎傷到腳，還是逃離不了現場，遭警方逮捕。

吳女對於糾紛知情卻一字不提，警方疑案情不單純，調閱監視器發現不久前發生過刀械衝突，並鎖定潘男等人。

據了解，蘇、李男、吳女都有毒品相關通緝在身，李男遭刺3日後傷口發炎，自行到醫院就醫，醫護驚覺是刀傷報警，警察查身分時發現他是通緝犯，將他逮捕；10日警察於路上遇見蘇男，隨即將他逮捕。警方得知2人與旅館糾紛有關，追問下鎖定潘男等人住處，11日到住處將4人逮捕，並搜出涉案斧頭、刀具及1包3公克安非他命，全案移送法辦。另外，警方也將3名通緝犯解送歸案。

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