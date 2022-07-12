收購台灣蘋果新聞網資產的新加坡企業家潘杰賢，日前在個人LinkedIn分享收購台蘋後，首度接受亞洲科技媒體e27專訪時，潘杰賢強調「他的個人資源都在台灣，加上台灣的商業環境很歡迎外來投資，所以龍丞資本做的很多交易案都在台灣」，他說，期望未來能持續投資在台灣的科技軟體產業。

對於台灣蘋果新聞網數百位在職員工，潘杰賢首揭最新動態，他透露，正在與台灣蘋果新聞網的員工交流，將努力以照顧員工生計為依歸，邀聘員工到新公司。

對於完成交易後所要做的工作，潘杰賢表示，會協助台灣蘋果新聞網數位轉型，目前沒有立即的品牌重塑計劃。關鍵是透過改變流量的跨界商業模式，來確保建立具有可持續性的業務；潘杰賢也計劃保留大部分編輯團隊，因此，目前讀者閱讀到的內容將保持不變，創造內容的人也不會變；從這個角度來看，台灣蘋果新聞網的完整性將得以保持。

潘杰賢的家族辦公室 Turn Capital （龍丞資本）已同意收購台灣熱門新聞網站「台灣蘋果新聞網」資產。雖然交易細節仍然保密，但媒體報導稱交易規模在 3000 萬美元至 6000 萬美元之間。

已成功打造東南亞領先交友平台 Paktor 和亞洲直播娛樂獨角獸 17LIVE 的潘杰賢表示，收購目標是協助台灣蘋果新聞網實現業務數位轉型，並開拓東南亞及其他地區的新市場；他過去曾從 50 多家投資者那裡籌集了超過 2 億美元的資金，其中包括 Vertex Ventures、Pavilion Capital、Infinity Ventures、韓國 KTB、Appworks 和幾家印尼跨國公司。