鄭姓騎士好心將包裹撿起，但未第一時間送到派出所。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅區一名37歲鄭姓男子近日在上班途中，發現對向19歲黃姓騎士遺落包裹，好心將其撿起，但第一時間未送至派出所，黃男急得報案提告。儘管事後發現是誤會，但侵占罪無法撤告，只能待檢方認定結果。對此，律師建議，若拾獲遺失物無法立刻送至派出所，建議錄影自保，且須一邊說明一邊將物品撿起。

警方指出，鄭男7日上午11時30分騎車行經新屋區中華南路時，發現對向車道有掉落包裹，遲遲沒有人前往撿起，擔心遭其他車輛壓壞，才好心拾起，只是剛好在上班途中，他便直接前往公司，沒有第一時間將包裹送至派出所，原計畫下班送去，沒想到4小時後接到警方來電，告知他被告侵占，讓他相當無奈。

據了解，黃男發現裝有價值約3000至4000元的蘋果觸控筆包裹遺失後，當天中午12時許前往派出所報案，警方調閱監視器畫面，確認由鄭男拾獲，隨即致電通知，鄭約在下午3時將包裹送至派出所。

鄭男稱，撿到包裹後因為要去楊梅上班，才會想下班後再把包裹送去楊梅派出所，沒有要侵占的念頭。儘管事後發現是誤會一場，但警方表示，因黃男有提出侵占遺失物告訴，警方依規定製作筆錄函送桃園地檢署偵辦，對於鄭男是否有侵占遺失物嫌疑，將由檢察官認定。

碰上類似情況該如何自保？律師胡世光說，首先好心拾獲遺失物最好立刻送至最近的派出所；若真有要事無法馬上拿去，則建議「全程錄影」，須注意從拿取之前就得口頭說明，錄下撿起的整個過程；倘若現場有其他人在場，也可請他們見證，以此案為例可向同事說明情況作為間接證據，證明無侵占想法，或向老闆說聲，看能否花點時間送至派出所。