為讓新住民學習影像製作，新北市政府社會局與天外天數位有線電視和世新大學產官學合作，在三重新住民中心開辦「CH3新故鄉‧新映像」影像創作營，並舉行成果發表，共有日本、印尼、越南、泰國、柬埔寨、香港和大陸的新住民一同學習、分享，最後由香港的盧秀滿以拍攝板橋動物之家「毛孩找家」奪冠。

這個創作營由天外天教育基金會贊助，由世新大學的老師，透過淺顯易懂的方式，讓學員循序漸進學習影像拍攝、剪輯的技巧，另外也教授手機利用麥克風收音、網紅燈打光等秘訣，再利用免費好用的APP進行剪輯，讓學員都能很快就上手。

天外天數位有線電視董事長周詳人表示，「CH3新故鄉‧新映像」係由新聞局指導，新北市公用頻道活化運用委員會與新北市13家有線電視公司共同規劃，讓來自各國的新住民學習如何運用影像和親友分享生活點滴，甚至可以學習當網紅，在三重新住民中心開辦這場由天外天教育基金會贊助。

社會局長張錦麗表示，非常感謝天外天數位有線電視的策畫和天外天教育基金會的贊助，新住民朋友們在學會影像紀錄後，不僅可以和家鄉親人分享在新北市的生活，也可以透過社群平台分享，做個稱職的在地嚮導；如有不錯的作品，也可以登上第3公用頻道，讓更多人看見自己在新北市努力學習的軌跡。