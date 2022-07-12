許多人在大掃除時常常會有意外收穫，不僅有機會尋回貴重物品，更有可能勾起令人懷念的回憶。一名網友日前PO文表示，大掃除時居然翻出了滿滿一盒的「自然課寶物」，笑說看過這項寶物的人至少都30至35歲了，有其他網友留言回應「小時候有這盒就無敵」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」中發文透露，在幫朋友整理住家的時候，找到了一盒陳年以久的礦石，讓他瞬間回憶湧上心頭。從原PO的照片中可見，偌大的紙盒上寫著，「礦石、個人用實驗材料、基礎科學實驗教育材料系列」等字眼，排列整齊的礦石有石墨、滑石、長石、蛇紋石…等共20個種類，讓網友直呼，「真的是時代的眼淚」。

網友大掃除翻出礦石標本的勾起眾人童年回憶，笑說「小時候有這盒就無敵」。（圖／取自臉書爆廢公社）

據了解，這盒童年回憶中的「台灣礦石標本」，是7、8年級小時候自然課的常見輔助教材，有網友透露，「在國小福利社買的，以前一盒50元，但還是覺得很貴。」甚至購買後還要帶回班上和同學分享一番。

貼文曝光後，引起許多網友討論，有人說「自然課超愛！每天都在期待」、「小時後訂雜誌會送贈品，比這盒還要大」、「上課前滿滿一盒，等到要上課時盒子一打開，石頭有過半都不見了」，還有網友歪樓留言，「我比較喜歡黃金這種礦石，比較好交易」。