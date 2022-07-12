疫情趨緩加上暑假已開始，各地景點出現旅遊人潮，交通部觀光局參山國家風景區管理處積極推動中彰觀光圈產業合作，攜手台中市樂活觀光產業聯盟推出19家旅宿住宿券1張只要2800元的優惠，入住時並可獲得相關協會現金折價券200元；前4000名購買住宿券者再加碼贈送價值1萬5000元全國觀光工廠體驗券，CP值超高。

台中市樂活聯合住宿券今天在台中日光溫會館舉行開賣記者會，相關觀光產業協會代表均到場參加，聲明共同加入聯合住宿券行銷專案。參山處長曹忠猷表示，中彰觀光圈相關產業把握機會進行聯合行銷，結盟台中好禮協會及台中產業故事館等產業鏈一起串連合作，推出物超所值多項優惠，希望吸引買氣帶動台中彰化地區觀光人潮。

台中市樂活觀光產業聯盟協會理事長高雅鈴表示，即日起到12月31日止，都可以到專屬網站購買台中市樂活聯合住宿券，每張只要2800元可入住台中市19家特色旅宿，住房有精緻雙人房、雅緻4人房等多樣房型提供選擇，凡持聯合住宿券入住一律贈送台中好禮協會及台中市產業故事館發展協會現金折價券100元各一張。

高雅鈴補充，下單購買樂活聯合住宿券者前4000名，將可獲得價值1萬5000元的全國82家觀光工廠聯合體驗券，前200張住宿券再贈送價值1000元的中苗農村暢遊卡，可以從山線玩到海線、從採果到品酒、從農產到工藝以及從產地到餐桌，一共推出8個特色農村DIY體驗及主題活動體驗遊玩，非常超值。

樂活聯盟配合的飯店包括福爾摩沙草悟道酒店、梨山賓館、日光溫泉會館、台中港酒店、中科大飯店、中科后豐會館、出雲山莊、綠宿行旅、芭蕾城市渡假旅店、情人谷民宿、流星花園民宿、星月文旅、田中央旅店、伯達行旅、幸福農莊、神木谷假期大飯、默默旅宿、框框背包客棧、成旅晶贊台中館等。詳情可上台中市樂活聯合住宿券網址查看(https：／／www.ticketgo.com.tw／ticket／index／no／7266／pid／1)

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