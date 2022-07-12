55歲外商主管陳小姐停經多年，但近年來卻出現連續多天不正常出血狀況，到亞大附醫檢查後確診為子宮內膜癌第三期，後續需接受化療及放療，她擔心副作用會影響工作，原本要拒絕治療，但經醫療團隊說明，同意安排免疫療法及細胞治療，期間不僅副作用輕微，半年後更幾乎測不出癌細胞。

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主任王博民指出，女性停經後仍有出血症狀務必提高警覺，陳小姐經透過子宮腔鏡檢查，發現5公分腫瘤，後續利用微創手術切除子宮及卵巢，但腫瘤切片病理報告卻顯示子宮內膜癌已達三期，建議安排化療及放療。

陳小姐擔心化放療後的副作用會影響職場工作，一度想要放棄治療，但醫療團隊持續與她溝通後，決定透過免疫細胞治療。王博民表示，免疫細胞治療是指利用自身免疫細胞精準鎖定殺死癌細胞，以減少身體中好的細胞被攻擊，透過NGS次世代基因定序，可先找出哪些標靶藥物以及免疫藥物對患者具有治療效果。

王博民說，除了使用免疫抑制劑藥物外，也同時進行Gamma-Delta T細胞治療，作法為抽取病人本身的GDT免疫細胞，在體外增值以及活化後，重新輸回體內，藉此殲滅腫瘤細胞，GDT細胞擁有多重的免疫細胞特性，能夠單獨活化整體免疫系統的效果，會以多種抗原直接識別、攻擊毒殺腫瘤細胞，是人體最強的免疫細胞。

王博民提醒，過去化療因無法精準鎖定癌細胞，加上對患者身體負擔大，尤其年長者、身體功能不佳、免疫功能不好的患者，更是難以承受高劑量化療所造成的副作用，免疫細胞治療提供了更多元的選擇，但根據患者的情況不同，患者仍需與醫師溝通討論，才能制定合適治療計畫。