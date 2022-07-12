蔡英文總統12日出席「蔡其昌「日日台中款」新書發表會」，並且應邀上台致詞，對立法院副院長蔡其昌對台中的貢獻表達肯定之意。（季志翔攝）

出新書總統力挺 蔡其昌：期待民調黃金交叉出現

民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌今（12日）在北市舉辦《日日台中款》新書發表會，媒體持續關心民調問題，他表示，會按照差距10％左右的民調結果，做整體選戰的思考與布局；提名完成之後，黨的整體造勢、民眾關注度會從疫情回到選情，期待黃金交叉出現。

蔡其昌表示，民調都尊重，民調就是高高低低，每個競選總部都會對自己的選舉，都會有固定民調，昨天受訪時就表示民調落後10％左右，別人要做輸多少、贏多少，那都是每個人自由，沒有意見也都尊重。

他強調，會按照差距10％左右的民調結果，做整體選戰的思考與布局，穩健就好，一路知道剛開始完成整隊，民進黨提名也剛結束，提名完成之後，黨的整體造勢、民眾關注度會從疫情回到選情，那時就會努力衝刺，期待黃金交叉出現。

關於蔡英文總統特地出席新書發表會，蔡其昌表示，今天是新書發表會，沒有把它跟選舉連結，而且地點在台北不是在台中，這是自己第2本書，寫第1本書時就規畫第2本，因為在寫書過程，尤其是寫自己人生，會翻攪很多記憶就一發不可收拾，寫第1本著重在過去50年成長生命經驗，跟面對失敗的人生觀，。

他說，自己這輩子沒有離開過台中，小時候在海線長大，考大學填了很多台北志願，放榜只考上東海大學，就讀研究所也在台中，當兵也在台中，第一任教職工作也在台中，第一分公職也在台中，自己是對台中山線、海線、屯區、市區都待過的政治人物，這個經驗很特別。

蔡其昌表示，也因為從以前到現在離不開台中，註定跟這城市白頭到老，寫這本書也跟自己的生命記憶有關，把故鄉最美好部分，包含食衣住行育樂，跟全國朋友做分享，這本書規畫1年多，能夠完成分享給大家，就是這本書目的。