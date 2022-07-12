三星暫停供應鏈拉貨又有新動作，傳出從原先7月底再延到8月底，儘管市場盛傳晶圓代二哥聯電遭砍單，但三星向聯電釋出28奈米ISP訂單，以及已簽定南科P6廠產能長約均未受影響。據了解，聯電高層將於7月底赴韓國三星，全力確認大客戶態度，聯電對於市場相關傳聞均不做任何回應，而下半年與明年營運展望將於7月27日法說會上說明。

在6月中旬，就傳出三星罕見首次通知包括面板、IC以及手機零組件等所有供應商，即日起暫停拉貨、時間到7月底為止。未料，近日三星又將原先暫停拉貨時程延後一個月，從7月底延至8月底。

據DigiTimes報導，聯電與三星近年合作不斷擴大，三星提升CMOS影像感測器（CIS）產能，先於2020年大舉釋出28奈米ISP晶圓代工訂單給聯電，2021年又加碼投產規模。而聯電南科12吋廠P6廠，砸1000億元投資計畫，預計2023年第二季量產，其中三星已簽定長約包下產能，為主要客戶之一。

市場再度傳出三星暫停拉貨延至8月底。報導指出，據了解，聯電高層將於7月底將赴韓國，跟三星商討訂單事宜與市況變數的因應方案，全力鞏固大客戶。聯電對於客戶相關傳聞，均不做任何回應。下半年與明年營運展望將於7月27日法說會上說明。

受到費城半導體指數周一（11日）重挫2.46%、聯電ADR慘崩4.12%衝擊，在台北交易的聯電股價今（12日）開低走低，終場重挫4.79%，收在36.75元，摜破37元大關，創下2020年11月下旬以來新低。