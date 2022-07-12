沈玉琳為了慰勞芽芽，會私下會偷尋找新餐廳。（MUIM Taipei提供）

沈玉琳分享戀情8字訣「製造神秘，保鮮戀情」。（MUIM Taipei提供）

沈玉琳今（12日）出席MUIM Taipei餐廳記者會，被問到黃嘉千、夏克立離婚事件，他透露最後一次跟夏克立碰面是在8年前的餐敘，「他那天很開心，後來我們回家還有聊天一個多小時，後來嘉千辦演唱會他也有到場，當時他們感情滿甜蜜的，所以看新聞時真的嚇一跳，沒想到會這樣。」

日前有報導指出夏克立有暴力傾向，沈玉琳緩頰表示「我跟他相處時覺得他滿和善的，只是有時候講話比較大聲，所以有陣子很多人都說夏克立是加拿大的沈玉琳，沈玉琳是台灣夏克立，只要跟他同台都在比大聲的」，他也說跟夏克立相當投緣，在相處上沒有發生過什麼問題。他說節目上常探討婚姻相處，討論過很多異國戀、姊弟戀、女強男弱的問題，他也點出異國戀容易因為遠距離、文化差異造成婚姻危機。

沈玉琳也吐槽過去不看好他婚姻的人，「以前投票最快離婚的夫妻，大家可能覺得我不會生氣，所以都選我是第一名，現在10年過去，不看好我婚姻的人都離婚了吧。」他透露前陣子丈母娘有作胎夢，夢中有個娃娃向她招手，藉此暗示他們要生第二胎了，是否每天晚上都積極做人？他笑說每晚都做有點難，可以維持一周一次的頻率已經算是不錯，他也自嘲說有吃很多保健品，所以表現、品質都算不錯；他提到要是真有第二胎，希望能懷上女寶寶，因為覺得女兒比較貼心，更自嘲老來得子的他和女兒相處就像阿公跟孫女一樣，「女兒現在小一，會跟我一句來一句去，是我生活一大樂趣，整個人感覺像回春」

沈玉琳稱讚老婆芽芽相當有幫夫運，婚後到現在買進內湖、南港、大直等4間房，總價值超過2億多，他透露芽芽運氣不錯，每次買房都會遇到增值很快的房屋，「她嫁給我第一年時我還不錯，沒想到後來急轉直下，不僅節目停了還負債三千萬，真的非常對不起她，她陪著我吃很多苦，我就想說男人不能再只為自己活，還要照顧家庭，40歲那年固定當藝人就開始賺很多錢，老婆真的幫助我很多。」