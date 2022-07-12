美國即將公布最新CPI數據、晶圓龍頭台積電法說會也將於本周登場，台股瀰漫不安情緒，指數終場大跌389點、跌幅達2.72％，收在1萬3950點，萬四大關再度失守，指數也同步改寫今年收盤最低點；台積電股價再度跌破450元大關，今收在449.5元。

PGIM保德信高成長基金經理人賴正鴻指出，由於國際科技大廠紛紛傳出砍單訊息，國內科技廠商亦面臨庫存調整，且有擴大趨勢，加上美國即將公布CPI數據，使得台股持續承壓。

目前市場預估6月美國CPI年增率將達8.8％，再刷新5月的40年新高8.6％，而白宮在11日表示6月CPI年增率雖然會「很高」，但目前能源價格已經開始下跌，通膨高水位已是「過去式」。

賴正鴻進一步表示，台積電將召開法說會，也讓台股瀰漫觀望氣氛，目前市場多認為第3季科技股可能出現旺季不旺，因此，投資人將緊盯會中釋出的半導體價格、財測、市場展望等，作為下半年的景氣風向指標。

不過，賴正鴻認為，台股短線跌幅已深，且股價已持續反映負面訊息，第3季反而可以期待跌深反彈行情，儘管即將公布的財報與經濟數據，可能驗證企業獲利與經濟動能呈現放緩。

中國大陸經濟動能而言，6月PMI製造業指數顯示在經歷3個月的降溫後，已重返擴張階段，不僅將減緩全球經濟動能趨緩衝擊，亦可望推升台股企業在第3季的獲利潛力，因此，在市場對台股企業第2季獲利表現持保守態度的同時，將更期待中國經濟重返軌道所帶動的第3季獲利潛力。