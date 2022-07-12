櫃買中心12日表示，上櫃公司799家（含KY公司31家）皆已於7月11日前完成6月營收申報作業。統計6月全體上櫃公司營收2,388億元，年增172.01億元（7.76％），營收成長公司492家，衰退公司307家。上半年全體上櫃公司營收1兆3,564億元，年增1,035.41億元（8.26％），營收成長公司505家（占63％），衰退公司294家，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。

上櫃公司6月營收年增趨勢，主要為半導體業、貿易百貨業及通信網路業，年減趨勢主要為建材營造業、金融業及電子通路業。全體上櫃公司上半年營收年增趨勢，主要為半導體業、鋼鐵工業及其他電子業，年減趨勢主要為建材營造業、金融業及電子商務。

櫃買中心表示，6月營收成長較大之產業，半導體業受惠於下游客戶需求強勁，加上5G應用、3D感測、光通訊、記憶體模組等產品需求增加致產能利用率提升，整體產業營收成長；貿易百貨業受惠於國內疫情趨緩、政府推出各種振興方案、邊境管制推升國人在台消費動能；通信網路業則擺脫去年飽受缺料所苦，今年料況紓解，加上疫情使各種網路需求成長，致出貨增加。

6月營收衰退較大之產業，建材營造業受建案完工交屋量減少；金融業因營業證券出售及評價利益較去年同期減少；電子通路業受中國封控停工衝擊，擾亂供應鏈生產及供貨時程，故營收表現衰退。

上半年營收成長較大之產業，半導體業及其他電子業受惠於5G晶片及車用晶片需求增加致產能利用率提升，帶動營收成長；鋼鐵工業受惠於不鏽鋼、鋁捲板、扣件等需求成長，鎳、鋁等金屬價格走揚，帶動相關產品報價。

上半年營收衰退較大之產業，建材營造業受建案完工交屋量減少；金融業因營業證券出售及評價利益較去年同期減少；電子商務因去年受惠於疫情管制下宅經濟帶動業績，惟今年管制已逐漸鬆綁，營收均較去年同期衰退。

櫃買中心表示，整體上櫃公司基本面良好，股價長期表現將回歸公司實際營運表現，投資人可關注基本面表現佳、殖利率高之個股，理性審慎評估投資策略。相關營收彙總資訊，可至公開資訊觀測站查閱參考（網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs）。