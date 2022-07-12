幸虧有香客發現即時通報旁人協力滅火，才未造成相關人等傷亡。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市深坑老街內的集順廟有百年歷史，為當地信仰中心，不過日前竟有兩名男子擅自拿起廟內點火槍，將整筒清香點燃，犯後還拿手機錄影，行徑十分誇張，警方接獲報案後將持續追查，並通知兩人到案。

廟方6月27日在臉書社團「深坑大小事」貼出監視器畫面，表示當晚6點半有兩名年輕男子入廟縱火，幸虧有香客發現即時通報旁人協力滅火，才未造成相關人等傷亡。

廟方呼籲：「大家平時多留意這二位年輕人，很可能近日還會來老街縱火！縱火還用手機錄影超病態，感覺是慣犯請大家多多注意！」網友也紛紛痛斥：「這應該要嚴辦吧！太誇張了，這種行為不揪出來還是會繼續犯案」、「罪大惡極」、「神明的東西也敢這樣亂玩啊，真的不知道天高地厚」。

新店警方表示，深坑分駐所接獲報案後，便立即趕赴現場了解並調閱監視器畫面，廟方代表後於本月10日至派出所提出公共危險告訴。

警方指出，經民眾所提供之錄影畫面，發現兩名男子特徵，一名身穿短袖長褲背斜背包，另一名則身著外套短褲戴帽子，兩人案發後便搭乘計程車前往台北市木柵捷運站下車，目前警方已經聯繫上計程車駕駛，後續將盡速查明叫車紀錄，追查犯嫌身分，並通知到案說明。