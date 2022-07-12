在能源供應的擔憂下，歐洲股市周二早市低走，為連續第二個交易日走跌；此外在中國的新冠病例數上升，也引起全球衰退的擔憂。

周二泛歐Stoxx 600指數晨跌2.58點或0.62%，為412.09點。

廣泛的板塊都出現下跌，醫療健康股、科技股、奢侈品股領跌最多；而油氣股小幅上漲。

礦業股跌1.2%；中國數個城市實施新的新冠管制，可能再次衝擊世界最大金屬消費國的經濟成長。

同時之間，俄羅斯輸入德國天然氣的北溪一號管線進入年度例行性的維修期間，預計7月21日結束養護工作。然歐洲政界和商界人士擔憂，該管線可能因為烏克蘭戰爭而遭到俄方無限期延長維修時間。

法國電力(EDF)大漲6.1%。消息人士指出，法國政府有可能支付超過80億歐元，將該公司完全收歸國有，回到國家完全控制。

瑞典雲端通訊公司Sinch跌23%；在做空者Ningi Research的報告影響下，Sinch進入連二跌走勢。