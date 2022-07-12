DRAM廠南亞科(2408)周一召開法說，伺服器已受通膨波及且Eagle Stream平台推出延後，第三季成本、價格都往不利方向走，毛利率下滑機率大，確定營運將旺季不旺。土洋法人看法不一，周三股價創下2020年3月24日疫情剛爆發以來的兩年三個半月新低點。

對於南亞科後市，本土法人認為DRAM報價有壓，將其目標價從66.8元下修至52元，投資建議為中立。另一本土法人認為，儘管短期股價上漲動能有限，但考量到南亞科各季可望穩定獲利，目前評價亦處歷史區間下緣，因此給予買進之投資建議，目標價為60元。而美系外資也提到，南亞科受庫存攀升與需求下滑衝擊，消費性DRAM價格本季將減8-13%，前景蒙塵，給予南亞科「劣於大盤」投資評等。

南亞科第二季營收180.31億元，季減9.60%、年減20.35%，第二季DRAM銷售量季減7~9%，平均銷售單價季減4~6%，匯兌之影響數有利4~6%，受惠於台幣貶值之匯兌影響，第二季毛利率反較上季上升至44.13%，優於預期，業外受惠於匯兌認列17.4億元，單季稅後淨利65.74億元，季增0.37%、年增6.66%，EPS達2.12元，優於預期。

2022年終端市場而言，雲端伺服器雖仍持續成長，不過受通膨及全球經濟成長放緩亦將影響伺服器DRAM拉貨力道；手機出貨量受到通膨影響民眾消費，今年旺季效應不如預期；NB/PC市場在過去2年出貨大幅成長下預期今年出貨量將衰退；消費型電子市場預期持穩，包括網通、車用需求穩健，長短料狀況預期今年下半年逐步趨緩。供給方面，大廠及通路庫存水位健康，且因市場需求轉弱，設備交期延遲將延後供應商產能提升，在各大供應商未大幅擴產下供給穩定。

記憶體報價自去年第四季起走跌，2022上半年持續修正，受終端需求放緩影響，預期下半年價格回升不易，預期庫存調整至今年底。長線而言，因DRAM已為寡占市場，在供給並未有大幅新產能開出下，預期未來將不會有大幅供過於求狀況。南亞科2022年預期資本支出將不超過284億元，主要用於建立10奈米製程研發、設備、試產等，公司亦規劃7年投入3000億元興建12吋新廠，完成後月產能達4.5萬片，預計2025年投產。

南亞科2022年下半年獲利下滑，預估全年EPS為6.46元，不過DRAM預期供給失控機會降低，未來DRAM廠可望長期穩定獲利。儘管今年終端市場需求不佳，下游庫存調整影響DRAM拉貨力道，不過預期年底可望重啟需求，而半導體設備商出貨時間遞延，預期將影響大廠產能開出時程，亦有利報價持穩。儘管短期股價上漲動能有限，但考量到南亞科各季可望穩定獲利，目前評價亦處歷史區間下緣，因此本土法人給予買進之投資建議，目標價60元。

南亞科表示，DRAM是智慧化的關鍵零組件，5G、AI、雲端及網通等應用長期仍然看好。不過DRAM市場受到高通膨、區域政治、大陸疫情封控、物流及消費者購買力等不確定因素影響，需求減弱，使短期市況修正。目前來看，DRAM市場第三季旺季不旺，會持續修正。另一本土法人則預估，南亞科2022年EPS 6.59元，由於現在DRAM報價持續下跌中，因此建議中立。