華南金(2880)旗下華南銀行統籌主辦車王電(1533)子公司華德動能新臺幣15億元聯貸案，聯貸資金將用於打造電動巴士交付公車客運業者使用。該案以新臺幣12億元推出，超額認購達2倍以上，最終以15億元結案。參貸銀行包括台銀、兆豐、合庫、台北富邦、永豐、彰銀、上海、日盛、中信、國泰世華、凱基、高雄、板信、王道及泰國盤谷等15家。

近年ESG浪潮興起，淨零碳排已成為全球關注的議題，各國公共運輸發展趨勢也逐漸趨向電動化，華德動能早在17年前即投入電動巴士整車開發，為國內第一家通過VSCC(財團法人車輛安全審驗中心)認證，擁有「自主設計能力」之電動巴士製造廠，國產自製比例超過6成，累計交車實績達232輛，運營中的電動巴士妥善率穩定維持在99％以上的高水準。

目前華德動能已取得示範型電動巴士訂單105輛，另有多筆一般型車輛訂單洽談中，隨著位在台中港區的智慧工廠於7月正式啟用生產，再結合母公司車王電子的海外通路，未來將以國內市場為基礎，同時拓展日本、歐洲等海外市場，期望透過整車製造的平台，將台灣電動車相關的零組件供應商，整合成一個強大的電動車產業鏈，讓MIT在全球電動車製造領域脫穎而出，為台灣創造另一個產業之光。

根據國發會公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，政府已選定「建築」、「運輸」、「工業」、「電力」及「負碳技術」五大項目，依階段里程碑設定碳排減量目標，其中在「運輸」項目的目標，包括2025年市區電動公車普及率達36％，2030年市區公車全面電動化等。華銀本次主辦華德動能聯貸案，除看中公司本身擁有自主研發能力外，也希望透過本件指標聯貸案，引領同業共同為政府2050年淨零目標貢獻心力。