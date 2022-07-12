台南市鹽水區的老字號餅舖業者提到，目前普度供品如紅龜粿、素三牲都調漲2成以上。（張毓翎攝）

農曆7月鬼門開，許多家戶準備豐盛的供品來祭拜好兄弟，今年受到原物料飛漲，供桌上常見的傳統糕點、零食餅乾，大多都跟進調漲。台南市餅舖業者有感而發地說，「這次進貨一個價格，下次又是另一個價格」，麵粉、白糖等主要原物料，相較去年漲了2至3成；消費者則抱怨，薪水跟不上物價漲幅，只好減少購買量因應。

台南市鹽水區的老字號餅舖業者說，今年初發生「雞蛋之亂」，掀起一波搶蛋之亂，從次之後，雞蛋價格攀升至今未回跌，去年進貨每20台斤的雞蛋約780元，但今年就要940元，其他像白糖、食用油和麵粉同樣漲了2到3成，而包材類如紙盒、紙箱更不用說，漲得更凶。

業者提到，今年原物料漲幅是一波、一波來，每次都漲一點，累積下來，卻讓生產者負擔很沉重，不得不將成本反映在售價上，再過一個月就是中元節，目前普度供品如紅龜粿、素三牲，都調漲2成以上；不過，比起傳統三牲雞、鴨、魚肉，素三牲的價位仍「非常親民」，想省荷包的民眾，建議可以買素三牲代替葷三牲。

另外在鹽水區橋南老街旁的「月津香商店」，是專門進雜貨的零售商店，店裡擺滿了琳瑯滿目的餅乾、糖果及糕餅，店家說，今年像大品牌的零食餅乾，1包幾乎都貴至少5元，其餘小型食品加工廠生產的糕餅或餅乾，大多也都在農曆過年後、7月各漲一次。

今天一名來採買的婦人，指著一包約10塊裝的牛舌餅，她說，去年1包80元，今年漲到90元，一次漲10元還算能負荷，但也無奈說，各項都漲翻天，想多買1包都捨不得。