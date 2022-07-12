台灣永續能源研究基金會「第二屆台灣永續投資獎」於8日舉辦頒獎典禮，玉山金控展現永續金融影響力，蟬聯「機構影響力類」金控組楷模，並獲得「個案影響力類-影響力投資」金級，更是唯一獲得金級的金融機構。

玉山金控永續長陳美滿表示，玉山邁入第4個10年，矢志成為亞洲有特色的標竿銀行，更以成為亞洲永續發展標竿為目標，持續將ESG融入金融本業，透過綠色授信、責任投資及發行、承銷永續發展債券，引進ESG金融產品並提供專業完善的ESG諮詢服務，攜手顧客長期投入永續發展。

為增強永續投資標的篩選機制，玉山自建內部模型並參考國際公正指標，評估不同產業對環境之衝擊以優化永續投資組合，並定期審視被投資公司永續作為達成情形，透過議合強化金融影響力。更攜手小微企業一起落實ESG、共同邁向永續目標，截至2021年已扶植逾萬家小微企業，授信餘額更已超過新台幣1,000億元。

「台灣永續投資獎」綜合三大評選構面「願景與策略」、「標的篩選流程與專業建模」、「影響及效益」，表彰具影響力與效益的機構法人，並表揚永續投資個案。玉山以永續債券第一品牌為目標，持續強化永續投資標的篩選機制，透過議合強化永續投資之影響力，深受評審高度肯定。在個案影響力的部分，玉山不僅於2021年發行永續債券，更將所得資金融資予小微企業，提供社會企業及地方創生產業客製化金融產品與服務，以實際行動解決社會與環境的問題，發展社會共好的新商業模式。

為達成2050年淨零碳排目標，玉山已取得SBTi科學基礎目標倡議組織目標核定通知，為台灣首家、亞洲第二家完成SBT目標審查的金融業，透過議合鼓勵被投資公司進行低碳轉型，並率先承諾2027年煤炭投資部位減半及2035年全面撤煤，有系統、有步驟地將整體部位轉換為氣候友善的投資部位。玉山銀行發行多檔永續發展相關債券，致力於擔任綠債、可持續發展債券與社會責任債券之承銷商，期許發揮機構影響力，成為亞洲ESG發展的標竿銀行。