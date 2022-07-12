九合一選舉將至，衛福部長陳時中日前也宣布代表民進黨參選台北市長。他今日透露，已經在做「畢業」的準備，接下來要到市政，是完全不同的領域，需要學習的地方還很多。被問及是否會由立委吳思瑤擔任競選總幹事，他表示「這個成分比較高」，至於衛福部長接棒人選是否是次長薛瑞元，陳時中未正面回答，僅說薛這幾年和他一起打拚，「他是我的好兄弟」。

陳時中今最後一次主持衛福部部慶，他表示，從2013年開始，衛福部每年都會舉辦部慶，只有去年停辦一次，這是非常有意義的活動，一方面是衛福部一年一慶，另外就是辦理衛生獎章、模範公務人員的頒獎，讓社會有模仿、學習的機會。他也透露自己在民間得過二等衛生獎章，希望未來有機會得到一等的獎章。

由於陳時中即將投入選戰，外界關注是否會由前副總統陳建仁擔任競選團隊主委，陳時中表示，他們常常在溝通，一方面競選團隊的形成一定要跟他請益，但是在什麼位置，要尊重前副總統的決定。至於是否是由吳思瑤擔任總幹事，他則鬆口「這個成分比較高，會請她幫忙」。

對於今日出席2場衛福部記者會，「畢業」的感覺是否越來越濃？陳時中透露，事實上，自己已經在做畢業的準備，這次原想要延期辦理部慶，但想到這些獎章都準備好了，因此趁這個時期把該做的事情做完。他現在開始積極投入下個身分的準備，這5年多來，他在衛生方面盡了很多力氣，很多方向都已經訂定出來，接下來要到市政，是完全不同的領域，需要學習的地方還很多。

被問及是否會在周四行政院會後請辭，陳時中表示，現在還沒有定案，提名的事情剛剛決定，很多事情大家要來商量，還沒有完全定案。另外媒體也詢問，衛福部長是否會由薛瑞元接棒，他則說「我想薛瑞元次長這幾年和我一起打拚，不管是健保、長照，都做了很大的貢獻，他是我的好兄弟」。

至於台北市長柯文哲今針對陳時中「自由業」一說表示「氣到不想再講」，他則回應「請柯市長息怒」。