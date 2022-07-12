新北市坪林青年茶業發展協會透過農業局，向茶改場申請技術轉移，以坪林包種茶為基底，透過烘焙方式融入酒香風味，打出全新品牌「茶沁酒」。（坪林青年茶業發展協會提供）

農委會茶葉改良場文山分場近期研發出擁有酒味香氣的特色茶，新北市坪林青年茶業發展協會透過農業局，向茶改場申請技術轉移，以坪林包種茶為基底，透過烘焙方式融入酒香風味，打出全新品牌「茶沁酒」，希望擴展喝茶的年齡層，打破傳統茶品的印象。

農委會茶改場耗時3年研發出台灣酒茶，利用台灣菸酒公司的威士忌、高粱等國產酒類，作為窨製薰香茶材料，讓茶葉吸收酒的香氣，吸附後的茶葉不只可以做成茶乾、茶包等，還可以調製成冷熱茶飲，提升茶葉附加價值。

茶改場分場長蘇彥碩表示，這款特色茶完全沒有殘留酒精，只吸收酒香，高粱酒包種茶會帶有高粱酒花果甜香、釋迦、波蘿蜜熟果香；威士忌紅茶則有葡萄乾、蜂蜜甜香、熟果香及木質香，目前僅有坪林青年茶業發展協會、中南部電波茶園申請技術轉移，希望透過技轉，擴大茶葉市場。

坪林青年茶業發展協會會長詹承得表示，協會成員約有40位年輕人，因繼承家業產茶者居多，但接手家業後，多數青農都發現喝茶的族群越來越少，大眾對於傳統茶產業較有距離感，也不習慣泡茶，因此得知茶改場有開發「茶沁酒」後，大家都希望將該產品推展到市面上。

詹承得說，目前茶改場已完成技術轉移，目前正在討論新茶的包裝設計，預計8、9月會上市，目前規畫會有高粱、威士忌、紅露等酒香味茶品，第一批茶葉不會大量生產，將視市場反應調整，不過，相信產品推出後會受到年輕人喜愛。

農業局表示，坪林茶業青年發展協會以新茶世代為主題，透過技術與行銷的交流，激盪茶產業的多元發展機會，市府近年積極輔導茶青協會包裝設計、導覽人員培訓、食農教育課程設計，開發包種茶手作體驗包，並在坪林展售會辦理茶席體驗，透過挹注資源協助青年農民，以創新跨域方式，創造茶飲多元風貌，盼開創優質茶產品通路，帶動地方經濟。

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