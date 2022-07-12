民進黨桃園市長參選人林智堅的2份論文疑似涉嫌抄襲，引爆各界熱議，讓人開始質疑林智堅的誠信，沒想到「宅神」朱學恒今（12）日就挖出了林智堅一年前的臉書貼文，從貼文中可以看到，林智堅一年前承諾「沒有打算到桃園市參選」，如今卻成為民進黨桃園市長參選人，這讓許多網友看完也紛紛痛罵「已經到了無恥的境界了」，引發討論。

朱學恒今日在臉書上分享了林智堅在2021年8月30日的臉書貼文，當時有傳聞表示他要到桃園參選，而林智堅當時也堅定表示，基於對建設家鄉的使命感，他沒有打算到桃園市參選，這傳聞對我來說是「本來無一物，何處惹塵埃」，林智堅更強調「未來，為家鄉努力的腳步不會停歇，而在地方的許多流言，也都會在時間的驗證之下，不攻自破」。結果沒想到如今卻成為民進黨桃園市長參選人，這讓朱學恒冷笑，許多網友也紛紛開轟，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「烙跑的腳步不會停歇」、「忍術-自己打自己臉之術」、「已經到了無恥的境界了」、「不只落跑參選還是個小抄手」、「和論文一樣沒有誠信」、「所以他們的發誓跟諾言都是打臉文」、「綠色是可以被原諒的顏色，沒事的」、「『不攻自破』這句也被重新定義了」。