1名上班族女網友發現公司主管規定員工進入公司須「朝嘴巴噴酒精」，飯後也要用噴過酒精的水漱口，某次她僅用自己的抗菌噴劑清潔，主管還要求噴劑內需加入酒精，最後她甚至被約談檢討，讓她崩潰；不過其實真相是朝嘴巴噴酒精恐會造成口腔黏膜受刺激或灼傷，消毒不成還會造成受傷。

該女網友在臉書「爆料公社」發文表示，她所任職的公司要求每位員工進出公司時做好防疫，不但須噴酒精在雙手與口腔，量體溫後在紙本上記錄，吃完飯要在水中噴酒精並漱口，還在公司張貼「總經理室公告」嚴格規定，她對此相當不認同，某次她僅用抗菌口腔噴劑噴嘴巴，就被主管要求噴劑內需加酒精。

主管規定員工進入公司須「朝嘴巴噴酒精」，飯後也要用噴過酒精的水漱口，某次女網友僅用自己的抗菌噴劑清潔，主管還要求噴劑內需加入酒精。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該女網友之後被主管、人資約談，人資用違反公司規範、影響其他員工權益為由檢討她，她則解釋對酒精過敏，對方事後仍強行將酒精放在她的桌上，要求口腔噴劑內需加入酒精，她事後發文怒批「這什麼奇怪的規定！我是不知道大家會不會乖乖遵守，但我不想，正常人哪會拿酒精噴嘴巴？」

其他網友留言「酒精噴嘴巴，乾脆鼓勵上班威士忌當飲料好了」、「直接買高粱在公司上班就好了啊」、「每個員工都那麼聽話，進公司一律都拿75%酒精往嘴巴裡噴？這太誇張了」；據悉酒精噴嘴巴恐會造成口腔黏膜受刺激或灼傷，也會破壞裡頭的細菌生態系，最基本的刷牙漱口即可保持口腔清潔。