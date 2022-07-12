新竹市立棒球場回歸倒數10天，味全龍將於22日起在新竹主場對上富邦悍將三連戰，目前球場中外野牆面顏色與場邊排水溝問題都已改善完工。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市代理市長陳章賢（左）12日前往了解棒球場整備情形。（陳育賢攝）

新竹市立棒球場回歸倒數10天，味全龍將於22日起在新竹主場對上富邦悍將三連戰，代理市長陳章賢12日前往了解球場整備情形，他表示，中外野牆面深灰色已加深，場邊溝蓋以多道工序加固、覆蓋、順平收邊，22日絕對能提供球員安全及球迷優質觀賽環境。

陳章賢指出，市府依照程序於6月邀請中華職棒祕書長楊清瓏與競賽組團隊、味全龍球團、龍來球場公司現地勘查，並依照各界意見積極改善，目前皆已完成，尤其球迷關心的溝蓋、中外野牆面，都已經依照中職及球團建議完成。

他說，新竹市立棒球場落成已46年，在新竹人心中占有重要記憶，此次重建工程打造味全龍全新主場，希望再度燃起新竹人的「棒球魂」。

球場同時採用全台球場第3大的LED螢幕、場內6支高桅桿燈全面採用LED燈具，皆已完成運轉測試，相信能帶給球迷最優觀賽品質。

工務處表示，針對場邊溝蓋，已完成調整格柵下方高程、鋪設橡膠墊緩衝底層，上方則加鋪透空橡膠軟墊、人工草皮，側邊則埋入紅土層並以黏土磚加固，最後再完整覆蓋紅土收邊，消除落差、提升安全，兼顧使用安全及球場排水順暢。

另，中外野視覺牆顏色目前已加深為深灰色，同時也增設欄杆，避免球迷跨越。