李㼈與女兒李紫嫣今（12日）首度同台出席戒菸活動，本身就對文學抱有高度興趣的李紫嫣考上師範大學國文系，表示相當期待大學的新生營及社團活動，愛女心切的李㼈也鬆口將來不會限制女兒的交友，「遇到對的人、對她好的就OK，遇到不對的人的話...我想應該不會有人這麼白目。」李紫嫣透露理想型要跟爸爸一樣，顧家又孝順，不過她也表示公司有嚴格的禁愛令，所以目前不能談戀愛。
李㼈透露目前的演藝工作都以代言為主，而他所投資的電影將在下半年開拍，屆時他也可能會在片中出演，李紫嫣是否有機會參與演出？李㼈表示只要女兒有興趣，一定會竭盡所能的指導，「我教出來的演員都很厲害，像丁國琳、韓瑜都是我帶進來的，而且她（李紫嫣）身上有我的血，一定沒問題的。」會不會擔心像爸爸學習時，擔心被罵哭？李紫嫣則謙虛表示嚴師出高徒，會虛心接受指導。
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