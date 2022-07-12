基隆市西定河12日中午河水變成白色，懷疑有人違法傾倒廢水。（基隆市議員張秉鈞提供／張志康基隆傳真）

基隆市西定河12日中午有市民發現河水顏色突然變成白色，懷疑是有人違反傾倒廢水。基隆市環保局獲報後，派出環保稽查員到現場採樣，並追查汙染源。但到場後，河水已恢復原色，環保局初步判斷，水色變白可能跟裝潢的塗料有關。但仍需待採驗結果出爐才能斷定。

民眾發現基隆市西定河12日中午水色變成白色，猶如河水加了牛奶一樣，市議員張秉鈞要求環保局立即前往稽查。若有發現汙染源，要求依法開罰以遏阻這種汙染水源的惡行。

基隆市環保局水質及土壤防治科長林嵐表示，環保局獲報後，隨即派出稽查員前往現場，但到達現場時，西定河水色已經恢復正常，現場也沒有發現水中生物死亡等狀況。

環保稽查員現場採檢，除水中的溶氧率僅有1.61ppm外，水質大致正常，另外詳細的檢驗，還需要進一步的結果出爐。環保稽查員也往上下游進行巡查，都沒有發現明顯的汙染狀況。

不過林嵐指出，依現場狀況分析，導致西定河水色變化的原因，可能與裝潢的塗料有關。他認為，由於家中的化糞池無法處理水色，現場的水色變化可能是附近的民眾清洗粉刷牆面器具，排出來的塗料顏色。

但由於稽查員到場時，水色已經恢復，無法直接追蹤汙染源，環保局將待今日採取的水樣完成相關檢驗後，才能做進一步的判斷。

張秉鈞指出，西定河長年遭家庭廢水排入，不僅河道底部充斥淤泥，還有民眾隨意丟棄垃圾，造成河水污染嚴重；他將建請市府進行河水淨化及景觀改造，提升整體生活品質。