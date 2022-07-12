普瑞博(6847)策略授權南亞減白過濾器技術專案，與南亞(1303)合作建置台灣首座血袋廠，由普瑞博授權南亞減白過濾器關鍵技術，南亞投資9.5億元擴建減白過濾血袋生產設備，近期順利完成減白過濾器系列產品技術文件之轉移，普瑞博於第二季認列第一期權利金，目前專案加速執行中，預計最快明年底產品取證量產。

普瑞博透過核心的「雙離子高分子技術平台」開發「白血球減除過濾器」產品，為全球第四家產品成功上市企業。鑒於減除白血球血品已是國際趨勢，然國內並無血袋自製能力，更遑論在地的血袋產業鏈，普瑞博的減白過濾器產品在2021年成為台灣血液基金會合格供應商並成功出貨，同年亦與南亞簽訂技術授權合約，並協助南亞設立減白過濾血袋工廠，廠房於今年初開始建置，專案順利地加速執行中。根據與南亞的授權協議，除台塑企業各公司外，普瑞博是台灣唯一經銷商，相關產品投產後將成為公司未來主要成長動能之一。

普瑞博首款醫療耗材產品「抗凝血型白血球減除過濾器」，陸續取得美國FDA、台灣TFDA及歐盟CE上市許可，於美國、東南亞、台灣等地區銷售，亦積極申請東南亞、中東及南美洲等各國家上市許可證，拓展全球市場業務。普瑞博去年投入雙離子抗沾黏領域，開發「雙離子ZW-03抗沾黏高分子」材料，藉由雙離子材料塗佈後可延長血小板凝血時間的特性，也進行開發下一世代的產品「Real-Time Inline 減白過濾器」，此產品最大的突破是能於捐血的同時完成血液中白血球之濾除，有利於大幅簡化捐血中心繁雜之血液處理流程，相關產品也將授權南亞生產。