全球煤炭售價雖還是很高，但因為經濟有起色加上需求孔急，印度燃煤進口量6月時又創歷史新高。

根據統計，印度6月進口超過2500萬公噸的動力煤以及煉焦煤，較2021年同期至少多了3分之1。其中，主要用於發電的動力煤，進口量躍升至1960萬噸，至於煉鋼的煉焦煤，也增至約540萬噸。也就是說這些進口燃煤是有增無減，像是動力煤大增40%，煉焦煤也成長23%。

至於煤炭燃料出口國，印尼是印度最大供應地區，出貨量多增3倍以上，達1450萬噸並創新高。從俄羅斯進口的煤炭也幾乎多了1倍，並達120萬噸。至於來自澳洲以及南非的，6月雖低於2021年同期，但還是比5月要高。不過，來自美國的卻降至4個月最低。

外界預估，未來幾個月印度煤炭進口量還會增加。例如，已下訂的國營企業印度煤炭公司(Coal India)，在未來12個月期間可望進煤1200萬噸。不過，印度2022年燃煤量應不會超過疫前水準，2022上半年共進口約1.195億噸，比2019年同期減少0.6%。

煤炭對印度很重要，因為當地有75%的電力都是要靠燒煤產生。同時，比例占75%已上的公共設施相關業者，也是燃煤使用大戶。目前，印度對電力的年度需求，至少創38年來最多。

專家學者認為，原物料本來就不便宜，加上俄烏戰爭尚未結束，進口燃煤愈來愈貴之下，印度國內又有很大的需求。因此，若成本一直壓不下來，當地國營企業只怕會愈虧愈多。