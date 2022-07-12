昇達科(3491)今日舉辦法人說明會，昇達科第2季毛利率達41.1%、歷史次高，累計上半年每股稅後純益2.18元，總經理吳東義表示，從低軌衛星應用面及發射狀況觀察，今年是真正的低軌衛星元年，隨著客戶持續發射低軌衛星及鋪設地面接收站，整體出貨量將隨之成長，不僅如此，除現有產品量產出貨，多個新項目可望陸續通過認證進入生產，未來仍可望有跳躍性成長。

昇達科6月營收達2.12億元，月增22.17%，年增54.47%，創下歷史新高，單月每股稅後純益0.84元，單月毛利率47%。昇達科6月5G回傳元件貢獻營收較去年同期成長33%，射頻元件年增34%，受惠低軌衛星應用持續出貨，推升衛星元件年增292%。

昇達科第2季營收4.77億元，季增加8%，年增加17%，單季毛利率41.1%，為歷史次高；累計上半年營收9.19億元，年增加18.8%，每股稅後純益2.18元，受惠於5G、無線網路跟物聯網帶動訂單能見度高，上半年毛利率33.2%。

吳東義表示，從低軌衛星應用面及發射狀況觀察，今年是真正的低軌衛星元年，昇達科相關產品包含閘道器(Gateway)天線陣列系統、使用者終端收發的OMT模組、天線饋源，以及衛星酬載等，隨著客戶持續發射低軌衛星及鋪設地面接收站，整體出貨量也將隨之成長。

昇達科在低軌衛星領域主要客戶包含美系歐系低軌衛星營運商以及系統設備製造商，且更打入三大衛星營運商，以及四大系統設備商直接合格供應廠商，供應產品包含地面站、使用者終端、衛星酬載天線前端各是元件，儘管上半年低軌衛星未如預期正常發揮，但已經有20多項產品通過認證陸續量產及試產，未來低軌衛星貢獻營收可望超過行動通訊。不僅如此，昇達科低軌衛星與美國、歐洲主要低軌衛星營運商合作緊密，除現有產品量產出貨，多個新項目可望陸續通過認證進入生產，未來仍可望有跳躍性成長。

另外，吳東義也提到，射頻天線能見度高可望持續成長，5G網路工程上半年持平但下半年受惠5G公網及私網建設需求可望推升成長，行動通訊回傳受惠5G網路建設普及及各國寬頻基礎建設將推動短中長期營運成長。