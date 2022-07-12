環保艦隊打撈海面廢棄漁網時發現海龜受困。（海保署提供／林瑞益高雄傳真）

海洋委員會海洋保育署為鼓勵更多捍衛海洋環境的人員及團體加入守護行列，今年因應防疫以線上方式公布獲獎名單，並由地方政府轉達致意，其中包含績優環保艦隊30位船長、環保艦隊推手5個區漁會及5個安檢所，潛海戰將4人及4組團體，感謝大家一起幫助海龜從魚網脫困、清除海廢等。

海保署表示，累計至今年6月已召募環保艦隊5006艘及潛海戰將3228人，協助清除182.5公噸海洋廢棄物。

今年雖受到疫情影響，不減各界對海洋環境保護的心，近日新竹市環保艦隊在新竹外海發現海流交會處漂浮著廢棄漁網且有生物纏繞情形，船長將廢漁網撈起時發現居然有海龜受困動彈不得，立即以剪刀移除廢漁網幫助海龜脫困，脫困後海龜活動力良好，所幸無明顯外傷，並在船長協助下順利返回大海。

海保署特別感謝各地區漁會大力協助召募及宣傳加入環保艦隊，以及海巡署安檢所協助登記攜回垃圾並秤重，環保艦隊攜回垃圾、做好資源回收及維護海面環境，還給海洋生物乾淨的棲息環境。

海底垃圾清除方面則廣召全台愛好潛水團體及個人加入潛海戰將，桃園市更首創推動「星心相印」績優淨海潛將獎勵制度，促使桃園環保潛水隊擁有強大凝聚力及淨海成效，連續兩年榮獲全國團體組第一名佳績。