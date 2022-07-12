新冠肺炎今確診數反彈，增加31152例，不少新冠肺炎患者痊癒後，卻長期伴隨腦霧等長新冠的後遺症，症狀嚴重者甚至影響日常生活功能造成失能，台灣職能治療學會表示，在專業職能治療師的協助下，透過有目的性且具有功能性的生活規劃，將可減少腦霧對生活的影響，包括極簡生活、單工處理、工作務必穿插休息、用行事曆紀錄代辦事項。

針對新冠肺炎患者治癒後出現腦霧現象，職能治療學會表示，腦霧並非新冠肺炎獨有的症狀，很多疾病的後遺症也都會併發，如腦血管疾病、免疫系統疾病如多發性硬化症等、纖維肌痛、癌症化療後的患者等。腦霧主要為記憶力及注意力下降，患者思考反應速度變慢，想講的話都講不出來，很難下決定及做判斷，生活中簡單事務都難以完成。

長新冠引起腦霧的機制與病程仍未清楚，現無有效治療藥物。職能治療學會委員鄧雅凌建議，可藉由一些策略及方法，來降低腦霧對生活的影響，例如減少環境中不必要的擺設，僅放所需物品且保持整潔；重新分析安排工作中規律穿插休息；避免多項工作同時進行；為免因記憶力下降而忘東忘西，可用手機行事曆記下需進行事項，並設鬧鐘。

鄧雅凌並建議，有腦霧困擾者進行多步驟工作時，可在工作檯面或牆上用便利貼清楚標示執行步驟；另外，運動有助提升認知，建議可視個人體能規律從事運動，或藉由靜坐增進記憶力並降低壓力。