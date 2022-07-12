交通部長王國材今視察台中港離岸風場航道VTS中心。（台中港務分公司提供）

交通部長王國材12日視察台中港，對於港務公司及航港局因應離岸風電發展所推動之航港建設表肯定，並指示配合後續離岸風電發展需求，應掌握期程積極推動相關港埠建設及有全面性整體規劃，以協助離岸風電產業進駐台灣落地生根，實現台中港打造為能源及貨櫃物流進出門戶之目標。

配合國家能源轉型政策，台中港積極發展風機預組裝基地及國產化專區，為確保航道秩序，建置彰化離岸風場航道VTS中心。王國材在港務公司董事長李賢義、航港局局長葉協隆、台中港務分公司總經理陳榮聰及航政司司長何淑萍陪同下，視察台中港離岸風電國產化專區及風場航道船舶交通服務中心。

王國材聽取航港局簡報後指示，因應未來風場開發，船舶航道管理更為重要，航港局應持續與相關機關合作，為維護彰化風場航道及周邊海域船舶航行安全。

港務公司說明，配合行政院風力發電推動計畫，指定台中港為離岸風電產業發展基地後，即規劃風機預組裝基地、國產化基地、運維基地及人才培訓中心，除已完工5座重件碼頭，因應未來離岸風電需求，將提供＃106、＃107碼頭作為國產化使用，並將新建＃37、＃38重件碼頭；該公司轉投資之港勤公司亦購置4艘運維船提供風電運維專業服務，風訓公司訓練符合世界風能組織之專業證照超過6000張，更是亞洲第一。此外，台中港離岸風電國產化專區目前已進駐天力、西門子歌美颯、永冠 及世紀樺欣等公司。

交通部指出，為兼顧船舶航安、風場開發及漁民生計，航港局在台中港彰化離岸風場航道VTS中心從110年10月30日正式啟用；航港局表示，經持續宣導，目前商船遵循率已達100％，風電工作船也皆能依照航行指南航行。

離岸風電是目前政府推動綠能政策之重點產業，交通部表示，航港部門將傾全力協助，除了持續推動相關軟硬體建設外，亦將促使在地及新興產業彼此深化交流與合作，以期攜手共創綠能發展商機。