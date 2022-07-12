1名網友在《爆怨公社》發文，他行經國五石碇隧道時，見1輛白牌機車誤闖，憤怒寫下：「哪來機車，這會不會太誇張」，貼文一出，引起網友們爭論不休：「你應該先顧好你自己的安全車距」、「超危險爭路權也不是這樣」、「應該是誤上國道」。

原PO於臉書社團《爆怨公社》火大貼出1張照片，畫面中可見，他行經國五石碇隧道時，見1輛白牌機車，大搖大擺地騎上高速公路，原PO發文痛批：「高速公路石碇隧道，哪來機車，這會不會太誇張」，根據網友們的說法該位機車騎士應該是誤上國道。

照片曝光後，網友們紛紛留言調侃：「應該是誤上國道，上次還有看到腳踏車的」、「超危險爭路權也不是這樣要記得通報」、「石碇隧道兩邊都有管制站！他怎麼上去的」、「你應該先顧好你自己的安全車距」、「酒駕都不會誇張了，騎機車有什麼好誇張的」、「一堆酒駕都沒在怕了，機車上高速正常行駛有啥好」。

根據《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第7款及第4項，明文規定，機車違規行駛高速公路，或車輛於高速公路逆向行駛處罰新臺幣3000至6000元罰鍰。另外依據《道路交通管理處罰條例》，汽車或機車駕駛人酒駕，按酒精濃度處罰15,000至90,000元罰鍰，若酒精濃度超過規定標準者，並當場移置保管該車輛及吊扣其駕駛執照1年。