我邦交國海地去年連續遭逢強震和颶風重創當地。外交部與財團法人賑災基金會今天簽署「海地西南部震災後糧食安全及生計強化計畫」合作備忘錄，將共同協助海地恢復地震災區的農業生產，紓解當地糧食短缺情形，與各國攜手合作協助海地災後重建。

外交部表示，海地南部地區去年8月14日發生芮氏規模7.2強震，災情慘重，隨後又遭格蕾絲（Grace）颶風侵襲，重創當地基礎建設與農業，導致受災各省近百萬人面臨糧食短缺困境。外交部與賑災基金會以「糧食安全」為主軸，攜手合作推動海地災後重建計畫，並委託在當地已設有技術團的財團法人國際合作發展基金會執行。

該計畫爲期ㄧ年，將由賑災基金會資助約50萬美元經費，善用台海雙邊合作「全國稻種生產強化計畫─南部省子計畫」，透過提升水利設施維護、恢復稻作生產體系、拓展稻穀銷售通路等方式，與海地農業部共同輔導農民重建稻作生產，創造災區人民就業機會。

外交部指出，海地是我國在加勒比海地區重要友邦，兩國建交至今已66年，關係密切友好，兩國推動的合作項目涵蓋農業、能源、醫療、基礎建設、人道援助及永續發展等。面對友邦遭逢重大天然災害，台灣政府與人民感同身受；我國政府積極結合民間力量，持續協助海地災後重建工作。