八仙塵爆傷友郭修銘（左起）、老窩咖啡創始人戴巧如、傷友吳明聰、桃竹中心治療師督導呂靜怡合影留念。（陳夢茹攝）

陽光基金會桃竹中心成立以來協助逾1千名燒傷、顏面損傷朋友復健，桃園在地連鎖咖啡品牌——老窩咖啡主動發起中秋禮盒義賣，義賣所得將扣除原物料成本後，全數做為陽光基金會桃竹中心燒傷顏損者重建基金，12日邀請燒傷顏損者參加手沖咖啡體驗課程。

陽光基金會桃竹中心表示，基金會多數仰賴小額捐款，不過受疫情及大環境物價上漲的影響，單筆小額募款有不比以往的趨勢，這次老窩咖啡創始人王振義及戴巧如因有認識燒傷顏損朋友，主動向基金會提出義賣中秋禮盒的概念，另也提供燒傷顏損朋友手沖咖啡的免費體驗課程。

戴巧如說，咖啡廳就像是中途休息站，希望可以把溫暖、關心傳遞給每個進來的顧客，之前有認識燒傷顏損朋友，在了解他們受傷後需要長期的生理復健，還要面對外界眼光，為此希望透過義賣活動幫助燒傷顏損朋友。

「我覺得自己就像那杯咖啡，而陽光基金會就是咖啡師！」郭修銘因八仙塵爆燒傷面積達40％，傷勢主要集中在腳部。他分享，受傷初期完全無法行走，甚至躲在家裡不敢出門，無法接受24歲的人生產生巨大變化，復健4年多後雙腳已可以正常行走，現跟著桃竹中心到校園宣傳，在與民眾解說時也同時調整自己的心態。

吳明聰去年3月在工作途中意外摔車，跌落滾燙的柏油路，燒傷面積20％，受傷部位集中在上半身及臉部，燒傷後因疤痕增生及攣縮，雙手無法正常高舉、左手更傷及手指關節處，甚至無法緊握茶杯，經1年的積極復健後，已可用雙手參與手沖咖啡課程。

陽光基金會桃竹中心提及，與老窩咖啡共同推出的中秋禮盒，早鳥預購價520元，限量400盒，現已開賣，民眾可洽陽光織愛工作隊的臉書預購。