陳福海今天在臉書貼文表示，在母喪百日期間，不參與、不評論任何選舉活動。（取自陳福海臉書）

陳福海是否捲土重來，再戰金門縣長？一直是鄉親關注的話題。最近遭逢母喪的他今天在臉書貼文表示，在母喪百日期間，不參與、不評論任何選舉活動，但也說今後仍會一本初衷，為最愛的美好金門打拚，表明將重整原班人馬，投入年底選戰的決心。

陳福海主政時曾任縣府觀光處長、民政處長等要職的重要幕僚王中聖表示，陳福海母喪至九月卅日屆滿百日，而縣選委會登記日期排定8月 29日至9月2日，屆時將由團隊的幹部代為登記，完成投入選戰的法定程序，因此競選作業並不會受到影響。

陳福海今天以「無盡感恩 母子緣一甲子 陪我政治大愛30年為題」在臉書貼文抒發他遭逢母喪的心情，並感謝各界親朋好友在治喪期間，親臨捻香致意，並在出殯日送母親最後一程。

陳福海寫道「母親在我宣布參選前一刻突然仙逝，是否在暗示我應該選擇甚麼？」並表示他與家人在母喪百日期間，不參與、不評論任何選舉活動。

陳福海還強調，感謝父老兄弟姐妹30年來不離不棄、牽成疼惜，今後無論他在任何崗位上，扮演任何角色，仍然願意一本初衷，為美好的金門，無怨無悔的努力，不求回報的打拚。

陳福海本屆以801票的差距失利，未能連任金門縣長，此次在支持者的勸進下，日前原本要發表參選聲明，但因母喪臨時喊卡，今天臉書貼文的懇切內容，仍在表面平靜的縣長選情，投下激起漣漪的石頭，未來發展仍廣受各方矚目。

當地支持者認為，百日守孝是金門民俗，陳福海謹守傳統，回報慈母恩情，在母喪百日期間，「不參與、不評論」任何選舉活動，也是恰當、合宜的決定，但這段期間原縣府團隊和競選班底的運作不會中斷，保持與鄉親的互動關係和競選能量，在選戰正式揭幕時領軍最後衝刺，尋求進軍縣府的機會。