近期半導體產業前景雜音不斷，美國記憶體大廠美光本季財測遠遜預期，多家台灣半導體供應商近來公布的月營收數據也不佳，包括龍頭廠台積電6月營收也罕見出現衰退，月減幅約5%，科技市調機構IC Insights發布最新報告指出，這些業者猶如煤礦坑裡的金絲雀，有早期預警的意味，假設台積電14日法說公布財測低於預期，也將是一大警訊。

IC Insights報告指出，美光營運展望保守，本季會計年度(6-8月)營收季減率恐達17%，值得關注的是，半導體產業一年中成長最旺盛的季節是7~8月，美光給了初步警告，今年第三季記憶體市場將極度疲弱。

近來台灣半導體業者公布的月營收也出現警訊，前10大半導體供應商今年6月營收合計月減5%，值得關注的是，前四大業者有三家營收都出現月減，其中包括台積電。而衰退最多的是過往優等生聯詠，月減率高達26%，DRAM供應商南亞科6月營收也月下滑16%，證實了美光的黯淡展望。

報告稱，台積電6月營收月減5%，但回顧該公司2016~2021年6月營收平均月增14%，只有2018年月減13%，因此市場特別關注7月14日公布的營收結果。

IC Insights強調，從過去歷史資料來看，半導體業者每季最後一月(3月、6月、9月及12月)的營收，月增率總是最高，然而從國內外半導體公司公布的6月營收來看，半導體產業循環反轉的初步警訊已越來越明顯。