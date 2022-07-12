國民黨桃園市長參選人張善政上月29日確診，雖然7天後解除居家隔離，仍恪守自主管理防疫規定，13日前全無公開行程，面對對手林智堅深陷論文門事件也不願評論，12日傍晚以「善哥報告」為題在臉書自承不擅做秀、更不會說謊，也要求團隊就事論事，前2個月拜會請益最開心聽到鄉親稱呼他「善哥」，他預告2天後「出關」，很快就會跟大家見面。

「再過二天，我就完成確診後居隔與自我管理規定的日程！」張善政說，趁著居隔的日子，他正好沉澱下來，思考未來，如何規擘桃園新故鄉的與國際接軌，讓科技與人文的國門之都，成為桃園市民的共同的幸福與光榮。

張善政話鋒一轉提到，不誠無物，人無信不立，政治人物首重誠信，如果自己做不到，便不會濫開選舉支票，他自許是個喜歡割草也會種樹、會解決問題的「科技善政」，也自許是個跨領域「做事的人」，強調不擅長做秀，更不會說謊、不會把黑說成白的政治話術，即使好友、媒體名嘴都擔心他會因此吃悶虧，仍然要求團隊的同事，就事論事。

張善政說，將近2個月來，在桃園市13個區拜會請益的行程中，最開心聽到鄉親朋友大聲叫我一聲：「善哥」 ，這比「院長」還要親切，把他當兄弟、家人般的熟悉、真誠，令他感動，他向原本要在確診時間預定要拜會、請益的鄉親說「失禮了」，預告：「我們很快就會再見！」