長期熱心守護學童，台東65位導護志工、老師、愛心服務站負責人12日獲台東縣長饒慶鈴頒獎表揚。（蔡旻妤攝）

長期熱心守護學童，台東導護志工李秋碧12日獲台東縣長饒慶鈴頒獎表揚。（蔡旻妤攝）

長期熱心守護學童，台東導護志工蔡金珍12日獲台東縣長饒慶鈴頒獎表揚。（蔡旻妤攝）

台東縣國中小導護工作人數銳減，尤其偏遠地區招募志工更不容易，具服務熱忱、長年守護學童安全的65名導護志工、老師及愛心服務站負責人12日獲得台東縣長饒慶鈴頒獎表揚。饒慶鈴除感謝他們付出辛勞，也呼籲更多民眾投入志工行列。

「沒想到一做就是27年」志工李秋碧說，1995年就讀仁愛國小的孩子帶回學校導護志工招募通知單，她第一時間就同意，一眨眼孩子已34歲了。每天護送小學生上、放學，一聲「愛心媽媽辛苦了」成為支持她的動力來源。

服務過程中，1位女孩疑家境不佳，書包相當破舊，李秋碧自掏腰包送新書包給女孩，當年的女孩已經出社會了，仍常回來探望她，讓她很感動。

志工蔡金珍是新生國中的首批志工，迄今服務已26年，他說，家中3個孩子就讀新中，雖然孩子們都已成家，「反正家裡就住校門口，就繼續做」，他說，正值叛逆期的國中生多半不擅表達，只要有學生願意向他打招呼、道謝，他便認為這份工作很有意義。

「有您們真好」饒慶鈴向所有與會的交安英雄致上最高敬意。受到疫情影響，學校導護志工及老師戴著口罩，不論晴雨堅守交通崗位，引導孩子行進安全，以及愛心服務站夥伴們為校園周邊安全無私奉獻。

教育處今年特別編製導護安全宣導影片，讓導護志工、老師、用路人加強安全意識，並預計在開學前辦理導護志工專業知能課程，教導交通安全常識與法規、交通指揮手勢等，並為導護志工朋友辦理志工保險，讓他們值勤時更有保障。