桃園市中壢青埔地區有購物中心及大型綜合商場，近年來成為連假攬客數冠軍地區，桃園市政府12日攜手置地廣場周邊業者，涵蓋吃喝玩樂商家，共同舉辦「桃園Q」活動，民眾消費後只需掃碼QRcode上傳發票就享優惠，期盼為疫情期間低迷的景氣注入一劑強心針。

市長鄭文燦參加活動宣傳記者會表示，青埔地區可提供民眾購物、休閒、旅遊體驗等多元樂趣，已成為台灣旅遊的溫度計，「桃園Q」是夏季限定行銷活動，以置地廣場桃園為核心，周邊業者皆加入合作，提供上萬份優惠好康。他也說，國內疫情進入收斂階段，相信台灣擁有足夠的防疫韌性，可迎接疫後解封的生活。

鄭文燦也說，置地廣場桃園大致已完成約20多公頃開發區，國泰人壽目前正在推動高鐵桃園站前廣場開發案，將發展智慧中城，打造適合舉行社團、婚宴、國際會議等多元活動空間，以及設置地下街串聯商圈及周邊建設，成為青埔旅遊新亮點。此外，青埔周邊包含書法公園、橫山書法藝術館等已成為遊客打卡的熱門景點，遊客來青埔除了逛街購物外，也能體驗文化及生態等豐富旅遊魅力。

這次加入「桃園Q」活動包含華泰名品城、IKEA桃園店、Xpark、桃園新光影城、COZZI Blu和逸飯店桃園館、桃園捷運公司等，民眾只要在這些場館消費滿700元，掃描QRcode將發票登錄活動官網，就享萬件商圈優惠好康隨抽隨中；8月再推出第二重壓軸抽獎，有機會把電動機車、國際機票等大獎帶回家。市府資訊科技局也將加碼振興，於7月中推出桃園市民卡「千萬紅利桃子加倍贈」活動，只要登入註冊市民卡「紅利桃子」平台，開通就送50點，到特約店價消費再送50點（1點即1元），祭出多元優惠方案鼓勵在地消費。