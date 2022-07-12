分科測驗今(12)日進入第二天考程，考科都是社會科。(本報資料照)

首屆分科測驗最後一科考科為公民與社會，解題高中老師認為，今年出題多為素養導向命題，題數即便較以往少，但增加手寫混合題與探究實作題，其中選擇題難易度中間偏難，非選擇題則整體偏難，學生需要更多時間進行題文判讀。

成功高中蘇青葉老師分析，整份試題的命題取材方向十分生活化，且扣合時事，學生要能透過觀察社會生活現象，結合所學，反思自己與社會族群所面臨的問題，突顯具備公民素養的重要性，題目也充分與時事結合。

蘇青葉表示，題目中不只包含性別平等議題，並與不同面向主題結合，例如第31提的原住民、第19題到第20題的同性婚姻、第24題的家務勞動、第41題到第42題與第44題的政治參與等，都藉此探討其中的性別不平等現象。

蘇青葉也提到，這次題目當中不少引用因疫情而衍生的相關社會現象作為題文，例如第3題提到數位落差、第15題因封城而引起的工作權與社會福利、第24題題到染疫現象而延伸出的家務勞動分工及對GDP的影響、第35題到第36題的疫情對勞動市場供給與全球產業分工影響。

萬芳高中蘇苑瑜老師則說，這次公民與社會科的混合題與非選擇題題目偏難，占總分36分，其中手寫題占20分，且難度較學測題為高。

蘇苑瑜也特別點出有疑義的題目，像是手寫題第36題同時討論基本工資與勞動市場的供需變動，在課綱中，學生並未學習到兩者的同時變動影響，要立即從題文與圖形中判讀正確答案，恐有困難。還有第2題題目敘述所提供的資訊不足，難以於短時間之內作出正確判讀。

根據大考中心統計，公民與社會考科應到考生人數為1萬4891人，實到為1萬3637人，共1254名考生缺考。在考場防疫管理上，全國12縣市啟用居家照顧試場，提供輕症或無症狀共63名考生使用；防疫試場開啟2間，讓3名發燒考生參加考試；隔離試場則共開啟46間，使用考生78名。