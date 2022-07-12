竹山鎮下坪自行車道原規畫全長3公里，總經費2500萬元；縣長林明溱12日前往會勘時採納民意，當場決定將環狀自行車道長度延長到5公里，讓車道成為漫遊竹山輕旅行的亮點及民眾遊憩場域，並且兼具通學步道功能。

林明溱與縣議員蔡孟娥、游顥，及鎮民代表林孟麗等人，會勘「竹山下坪自行車道系統整合及改善工程」，當地里民踴躍參與；林明溱表示，為打造竹山鎮環狀自行車道系統，原定整合既有自行車道1.81公里、月汀橋堤頂段600公尺，並新設1段銜接台3線段約400公尺、街尾溪對岸約550公尺及1座長40公尺的跨河鋼構自行車道，串連下坪小吊橋、老荔枝樹、九十九崁、及台大熱帶植物園區等景點，全長3公里，計畫經費2500萬元，將會盡快發包。

下坪里長余志嘉，建議將新設路段，沿既有堤頂再延長2公里，跨河鋼構橋改至月汀橋對岸，可兼具學童通學步道功能，讓學生上學更安全方便。

林明溱認為，余志嘉的建議可行且兼具人本交通概念，請觀光處重新評估及籌措相關工程經費，盡速發包施作；自行車道旁水資源中心閒置用地，也併案規畫為民眾遊憩場域。觀光處表示，新增延長自行車道2公里及鋼構橋易址部分，將會盡快估算增加的經費，及變更設計、發包。

余志嘉表示，感謝縣長傾聽民意，加碼建設下坪自行車道系統，改善完成後，不僅會為竹山開創自行車漫遊風潮，帶來遊客與商機，促進竹山鎮的發展與繁榮，創造雙贏，鄉親都很感謝也很期待。