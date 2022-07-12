本周四（14日）最重要的台積電法說會即將登場，面對跌跌不休的台積電股價，被套在高點的散戶們，一直想問，究竟該停損出場，還是加碼攤平成本？品觀點的《聰明理財大小世》節目主持人黃世聰老師，將在今晚節目清楚告訴您，法說會上，法人看到的卻不的秘密，同時，也會幫您解析，台積電的未來走勢以及最佳入手行情。

黃世聰說，周四的台積電法說會，非常的重要，決定台積電未來的走勢，所以你一定要看懂，並且解讀重點要跟法人一樣，畢竟，投資巿場要跟著大戶大腳去做，那才能賺錢賺的輕鬆。

就以台積電來說，去年法人一直看到，甚至還喊到750元，甚至更高都有，但問題怎麼今年回檔那麼多呢？就是因為外資拚命的賣。這波回檔裡，外資一共賣出一百萬張的台積電，因為外資的成本價大約是在555元到640元之間。所以，一旦接近成本價時，勢必會賣一波，外資講究績效，絕不能讓帳面虧損嚴重，所以，只要到550元就會大賣，簡單來看，550元是台積電最大壓力區。

但是，大家再注意，法人會在450元以下時，開始布局買入台積電，究竟這個時候是不是我們最佳進場點?當然不是呀！散戶當然要等到最佳進場點，那要怎麼看呢？

節目中，黃世聰將教大家如何去算出台積電的最佳入手點，另外，有六大重點要注意，同時，外行人看熱鬧，內行人看門道，台積電的法說會怎麼看，怎麼解讀，才能跟著法人的腳步，都在今晚的節目中說給你聽。請鎖定今晚(１２日)8點，由黃世聰在品觀點所主持的聰明理財大小世。

節目小簡介：

在股市上下震盪的過程中，要如何選對股、選好股，在亂世之中如何做好停看聽與建立良好的投資方式，就請鎖定每周二晚上8點由黃世聰在品觀點所主持的聰明理財大小世，股市資訊一手掌握。