外送員想要逆向單行道，突然遇見警車停在路口，他便立即下車用牽的完美閃過。

這位叔叔有練過喔！有位外送員騎機車欲左轉逆向單行道，突然眼前出現1輛警車，閃著警示燈停在單行道路口，該外送員迅速反應，不僅將機車減速的同時，也立刻放下雙腳，用走的逆向牽進單行道內；流暢的動作也讓網友笑翻「眼明手快，腳也更快」、「速度快到警察懷疑自己」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段6秒影片，影片中有輛警車停在單行道路口，警車還閃著警示燈，此時，有輛外送員騎機車欲左轉逆向闖入單行道，突然看到警車，立刻將機車減速，並且快速下車用走的逆向牽車走進單行道內；迅速反應的畫面也被路邊監視器拍下，原PO也在貼文寫下「轉角遇見了誰，完啦，巴比Q了」。

外送員想要逆向單行道，突然遇見警車停在路口，他便立即下車用牽的完美閃過。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

影片一出，網友笑翻紛紛留言表示「叔叔有練過」、「反應很快」、「感覺很常跑餒」、「這反應可以」、「動作很流暢耶」、「這樣也行」、「一氣呵成，猛」、「好身手」、「身手敏捷」、「怎麼可以這麼順」、「武功高強，習武之人」、「速度快到警察懷疑自己」、「眼明手快，腳也更快」。