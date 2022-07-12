糗！林佳龍新北初亮相口誤？ 「台北市需要跨域治理的市長｣

「我來了！最困難的地方，林佳龍來了！」接受民進黨徵召參選新北市長的林佳龍，今（12）日出席民進黨新北市黨部主委與執評委交接典禮，也是他宣布參選後的首場新北公開行程，不過致詞時卻口誤表示，「『台北市』需要的是一個能夠有跨域治理，能夠從首都圈聯合治理，來承擔下一棒新北市長的重任」。趙少康小編就在臉書上表示，「林佳龍真的不要想了，好好選新北，不要再心念北市了」，更狂酸「台北非龍不投」。

林佳龍說，距離選戰剩137天，他可能要用超音速、跑百米速度來贏得選戰，他一個人137天，跑得再快，一個人跑100步，也不及100個人一起跑一步，『1＋37』是勝利的密碼。林佳龍表示，總統蔡英文在最後一刻徵召他，因為覺得他最重要，一定要去最困難、最有挑戰性的地方來承擔責任，雙北雙贏領航台灣，認為蔡英文是伯樂，他也會證明總統挑選到一匹千里馬，「戰場在哪，我就在哪！」

林佳龍強調，他已經做好準備，這是他的責任也是承諾，他有信心把握當選新北市長，指出這是場「化不可能為可能的關鍵戰役，也是影響新北市、台灣發展的最關鍵一戰，就在2022新北市長跟議員選舉」，但趙少康小編就在臉書上表示，「綠營總是騙，但是在拿到麥克風時總是變得特別誠實」。

臉書粉專《康編碎碎念》呼籲，「林佳龍真的不要想了，好好選新北，不要再心念北市了。而且你的跨域治理是什麼？從台中跨到新北嗎？」接著連酸民進黨台北市長候選人陳時中，直言：「真要說，陳時中也是跨域候選人呀，從『牙醫領域』跨到『公衛領域』再跨到『政客領域』，一次跨三個維度，林佳龍怎麼跟得上陳時中？」

許多人在留言區開轟，「佳龍堅持一下好嗎…太快就落跑了吧」、「看來林部長真的是有夠心不甘、情不願呢！」、「沒關係再等4年再來選台北」。更有大量網友hashtag「台北非龍不投」狂酸，引得趙少康小編也諷刺「台北市長唯一支持林佳龍」、「年底我要看到林佳龍的名字在台北市長的選票上，非龍不投」、「台北市長非龍不投！」