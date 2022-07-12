蔡英文總統今（12日）下午出席立法院副院長蔡其昌《日日台中款》新書發表會，蔡其昌致詞時自嘲自己長相，堅持新書封面個人照片縮小，這輩子都是拚「投緣」沒有拚「緣投」。蔡總統致詞時則表示，很早就認識蔡其昌，真正認識是剛接民進黨主席時，蔡擔任發言人，他很會講話、腦筋很清楚，至於長相就不予置評。此話一出，也引起全場哄堂大笑。

蔡其昌致詞時提及，美醜是爸爸媽媽給的，「緣投」是爸媽給的，但是「投緣」可以靠自己打拚，所以他這輩子都是拚「投緣」沒有拚「緣投」，此外，新書封面照也堅持將個人照片縮小，他自嘲說，若個人照片放大，可能賣不出去。

蔡總統致詞時表示，現場還有文化部長李永得及9位立委，都屬於同一黨籍但不同派系。此話一出，也引起全場哄堂大笑。蔡總統接著說，很早就認識蔡其昌，真正認識是剛接民進黨主席時，蔡擔任發言人，他很會講話、腦筋很清楚，至於長相就不予置評。現場再度笑聲不斷。

蔡英文表示，蔡其昌致詞時提及長相來自於爸媽，她則吐槽說「你不能怪你爸媽，你爸長得很帥！」這幾年看蔡其昌一年比一年好看，他就是一個聰明的人，一個聰明的人對於人生的事情是否會思考，而這本書給了完整的答案。有些書閱讀需要休息，有些書閱讀可以一氣呵成，蔡其昌的新書自己花了半小時就看完，非常好看。

蔡英文表示，這本書很好看且值得買，而且可以買來送人，但書中提及的美食、景點，蔡其昌都沒帶她去過，書中可以看蔡其昌對台中滿滿的感情，命中註定就是在台中。